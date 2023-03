Daniel Oliveira lança SIC Novelas na OPTO

A SIC passou a ter um canal exclusivamente dedicado às novelas, na plataforma OPTO, anunciou a estação liderada por Daniel Oliveira.

A OPTO SIC lançou a SIC NOVELAS, o primeiro canal FAST – gratuito para o espectador, que pode ser acedido a partir de um dispositivo ligado à internet, seja um telefone, um tablet, um computador ou uma Smart TV -, de uma televisão portuguesa que já está disponível exclusivamente na plataforma de “streaming” da SIC.

O acesso ao canal é livre de custos para o utilizador (a partir do estrangeiro o acesso à SIC Novelas vai depender do plano de subscrição do utilizador), bastando o registo na app ou no site da OPTO em opto.sic.pt.

Na SIC NOVELAS o telespetador pode ver e rever novelas que marcaram gerações e histórias premiadas nacional e internacionalmente.

Em televisão, a SIC NOVELAS pode ser vista usando as Smart TVs da Samsung ou LG e nos equipamentos de “streaming” da Android TV, Apple TV ou Fire TV, selecionando a opção “SIC Novelas – Em direto”.

“Com esta aposta no canal SIC Novelas e num conjunto de novos canais FAST que vão estar disponíveis na OPTO SIC reforçamos a nossa oferta de conteúdos, numa lógica de inovação e pioneirismo, que tem como objetivo servir ainda melhor os nossos espectadores e utilizadores”, refere Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da SIC.