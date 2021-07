Daniel Oliveira em choque com a morte de Pedro Lima

O diretor de Programas da SIC mostrou-se em choque com a morte de Pedro Lima, que tinha 49 anos. “Até sempre”, escreveu Daniel Oliveira.

O também apresentador do programa “Alta Definição” (SIC) enviou, através do seu perfil da rede social Instagram, uma mensagem de condolências à mulher do intérprete e aos cinco filhos.

“Que choque! Paz à sua alma!” lamentou Daniel Oliveira. “Os meus sentimentos aos filhos, mulher, família e amigos. Até sempre, Pedro!” acrescentou o diretor, em jeito de despedida.

No mundo da Televisão, já foram muitas as figuras conhecidas que reagiram à morte do ator. Recorde-se que Pedro Lima perdeu a vida, este sábado, aos 49 anos na praia do Abano, no Guincho.

LEIA TAMBÉM: