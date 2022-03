Daniel Oliveira rendido aos resultados históricos da estreia de “Quem Quer Namorar Com o Agricultor” (SIC)

Daniel Oliveira mostrou-se rendido, esta segunda-feira, 31 de maio, aos resultados históricos da estreia do concurso “Quem Quer Namorar Com o Agricultor”, da SIC.

O diretor de Programas da SIC não escondeu o contentamento pelo resultado histórico no que diz respeito às audiências, com o programa a tornar-se na “melhor estreia de domingo à noite desde 2013”.

“A melhor noite de estreia de domingo desde 2013! O melhor resultado inicial de sempre do ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’”, começou por afirmar o também apresentador do programa “Alta Definição”.

Seguiu a mensagem de parabéns à equipa: “Parabéns a toda a fantástica equipa da Fremantle Portugal pela qualidade do programa e às extraordinárias equipas da SIC por tudo! Estamos de regresso à vida, com amor e humor. Todos os dias na SIC”.

A SIC terminou este domingo na liderança com 21.7% de “share” contra 15.1% da TVI e 9.5% da RTP1, tal como avançou a estação de Paço de Arcos em comunicado.

O principal destaque do dia foi a estreia na liderança da nova temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor”, com 32% de share e 15.5% de audiência média, o que corresponde a uma média de um milhão 463 mil e 600 telespetadores.