Daniel Oliveira revela que “Hell’s Kitchen Portugal” vai ter segunda temporada

Daniel Oliveira revelou, esta sexta-feira, 5 de março, que o programa “Hell’s Kitchen Portugal”, da SIC, vai ter uma segunda temporada.

Com a estreia do concurso de culinária agendada para 14 de março, o diretor de Programas da SIC garantiu, durante a conferência de imprensa de apresentação do formato, que vai existir uma segunda temporada.

“Haverá uma segunda temporada. Isso podemos garantir”, afirmou o também apresentador do programa “Alta Definição” após tecer diversos elogios ao chef Ljubomir Stanisic, que vai conduzir o programa e supervisionar os concorrentes em prova.

“Estamos mesmo muito satisfeitos com o programa que temos em mãos. O Ljubomir prova e supera todas as melhores expectativas que nós tínhamos do seu desempenho num formato que é muito, muito forte e porque consegue mostrar várias facetas da sua personalidade. […] Consegue aportar um humanismo, um humor essencial e fá-lo de forma natural e acho que essa é uma das mais valias do Ljubomir”, disse.

“É muito singular ter uma personalidade que diz tudo o que pensa e em Portugal, num país pequeno, isso nem sempre acontece. E termos alguém que tem uma visão que é um português […] e tem essa visão de dizer tudo o que pensa na cara das pessoas e os concorrentes valorizam muito esse lado”, prosseguiu.

O programa será transmitido aos domingos à noite, terá 16 concorrentes, divididos em duas equipas (vermelha e azul) e trata-se de uma produção da Shine Iberia num estúdio com 2900 metros quadrados, dos quais a cozinha ocupa 1000.

Sobre a concorrência no horário de transmissão, nomeadamente, da TVI, com a estreia do concurso “All Together Now” a 7 de março, o diretor de programas da SIC mostrou-se focado no seu projeto.

“Este programa tem sobretudo ingredientes para conquistar as pessoas e é nisso que nós estamos preocupados. Estamos preocupados em fazer deste um grande produto de televisão é isso que está nas nossas mãos, nada mais está nas nossas mãos”, garantiu Daniel Oliveira.

“Este programa vai captar a atenção de milhares de pessoas, isso é inegável, e posso assegurar que isso vai acontecer e depois esse lado mais competitivo com a concorrência é mais para análise do que para o nosso foco, uma vez que se não fizermos bem aquilo que tivemos para fazer, então não vale a pena entrar nessa discussão. […] O que podemos controlar é programa que temos em mãos e que eu acredito que será absolutamente marcante na televisão portuguesa, no âmbito televisivo, porque é diferente de tudo o que já vimos”, rematou.