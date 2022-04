Daniel Souza, “ex” de Luciana Abreu: “Houve momentos em que chorei e gritei desesperadamente”

Daniel Souza, ex-companheiro de Luciana Abreu, foi um dos entrevistados de Manuel Luís Goucha, desta segunda-feira, 11 de abril.

O guia turístico decidiu pôr tudo em “pratos limpos” e afirmou estar inocente de todas as acusações de que é alvo por parte da ex-mulher, Luciana Abreu, que o acusa de violência doméstica.

O pai das gémeas Amoor e Valentine abordou não só as queixas por violência doméstica, como a distância das filhas e os problemas relacionados com dinheiro.

Daniel Souza começou por explicar o motivo de nunca ter concedido nenhuma entrevista antes: “Juntamente com o meu advogado achamos por bem que isto devia ser tratado na Justiça e preferimos optar pelo silêncio e não dar qualquer tipo de entrevista”.

O guia turístico afirmou ainda que veio de propósito do Equador, onde vive, para marcar presença no vespertino “Goucha”, na TVI.

Questionado sobre o facto de ter sido fácil ou não manter o silêncio explicou: “Vivi um terror psicológico e acabei por arrastar uma família pacata de um meio pequeno em que as notícias fazem um eco tremendo em que as pessoas começam a julgar na rua. Foi difícil e principalmente numa fase em que há o ‘velório do casamento’ e tenho que lidar com aquelas notícias”.

“Depois de tantas coisas horríveis que foram ditas e que me põe em causa enquanto homem, pai e filho, houve momentos em que chorei e gritei desesperadamente. Foram quase seis meses de terapia logo após ter saído, em fevereiro, que me fez respirar e voltar ao que era antes. Senti-me drenado, sem luz”, disse ainda.

Daniel Souza revelou ainda que quando conheceu Luciana Abreu, “por intermédio de amigos” e que não sabia ao certo quem ela era e que foi um “encantamento”. O ex-casal conheceu-se em 2017.

De seguida, o ex-marido da atriz lembrou ainda o período conturbado do nascimento das gémeas, que nasceram prematuras, e revelou que pediu a um tio que se instalasse na sua casa para ajudar Luciana Abreu enquanto estava fora em trabalho.

Segundo Daniel Souza foi nessa altura que os problemas começaram. “Os problemas não se devem de forma alguma a uma possível crise pós-gravidez, nada tem a ver. Os problemas vêm na sequência de um tema que, nomeadamente, tem a ver com os dinheiros e entre outras coisas que se passavam lá em casa e que eu vim a descobrir pelo meu tio, que vivia lá. Ele teve lá quatro meses e saiu porque não aguentava mais”, revelou.

“Ele foi lá para auxiliar nas idas às compras, a levar as filhas mais velhas à escola, a fazer as limpezas em casa, em preparar e gerir toda a casa. Acima de tudo, era o vínculo que eu tinha naquela casa de assegurar que não faltava nada. O casamento está a correr bem a partir da entrada do meu tio na casa em meados de março e foi até quase final de junho. Aí começo a trabalhar normal, começo a estar ausente por norma entre 15 e 20 dias, e começo a aperceber através do meu tio que realmente se passavam coisas lá estranhas”, acrescentou.

Foi durante esta altura que Daniel Souza confessou que se realizavam rituais na casa de Luciana Abreu: “Com todo o respeito por quem segue esse tipo de filosofia, eu sou católico e nunca aceitei bem o facto de serem feitos rituais naquela casa, até porque ficava preocupado com as minhas filhas. Foi pedido ao meu tio que não dissesse nada. Estamos a falar de rituais em que existem queimas, não só velas, mas de folhas secas, de aglomerados que não sei o que é aquilo e que deitam um cheiro meio nauseabundo […] Fiquei preocupado por ver as minhas filhas prematuras a respirar”.

Contudo, os problemas maiores prendiam-se com “questões monetárias e a compra de uma casa”.

“A questão dos dinheiros, da compra da casa foi o mais relevante. Convivíamos na casa que tinha alugada em Cascais e de repente começa com a ideia de mudar de casa e diz que já tinha uma compra em andamento. Na compra da casa é feito o contrato de promessa de compra e venda ela não tinha o valor e eu emprestei, 16 mil euros. Já tinha emprestado esse valor e ela tinha pago, não havia porque desconfiar”, começou por explicar.

Dois dias antes da escritura da casa Daniel Souza contou que Luciana Abreu foi ao banco e que saiu de lá lavada em lágrimas: “Passados dez minutos sai a chorar, a dizer que a mãe lhe tinha roubado 80 mil euros do cofre, e aí eu vi-me entre a espada e a parede, ela ainda estava grávida, e eu vi-me obrigado a ajudar, a emprestar dinheiro”.

“Foi feito o leasing, e a primeira prestação foram cento e poucos mil euros, em que eu tive que pôr as minhas economias, e tive que recorrer também aos meus pais para juntar este valor e fazer face à primeira prestação que aconteceu logo após a assinatura do leasing… Na altura, desesperado, pedi aos meus pais e eles acederam ao pedido com as economias deles… Foi-lhes dito que ela estava num auge da carreira, para estarem tranquilos, e… até ao dia de hoje”, reforçou.

O guia turístico contou ainda que após essas questões o ambiente foi-se deteriorando e que muitas vezes quando chegava a Portugal encontrava o “quarto trancado” e as suas coisas na cave.

Daniel Souza fez ainda uma outra revelação: “Criou-se uma ideia que eu teria uma determinada capacidade financeira. (…) Ela vendeu o carro, tinha dívidas pendentes. As minhas economias foram postas do avesso. Comecei a ser descartado, o ambiente era terrível. (…) Sou descartado porque economicamente não vou ao encontro do que eles esperavam”.

Daniel Souza confessou que chegou a um ponto em que a “vergonha já era muita” e decidiu sair de casa.

O ex-marido da também apresentadora confessou que “soube do divórcio pelas redes sociais” e que a última vez que viu as filhas foi em março de 2020.

“Quando foram definidas as responsabilidades parentais foi definido que as minhas filhas estariam 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai, e consegui até março de 2020. A minha agenda de trabalho começou a ser elaborada em função das minhas filhas. A última vez que vi as minhas filhas foi em março de 2020”, contou.

Daniel Souza confessou ainda que quando as responsabilidades parentais saíram foi contactado pela mãe e irmã de Luciana Abreu para que pudessem ver as gémeas pela primeira vez.

O guia turístico deixou ainda a garantia que independentemente da decisão do juiz vai continuar a lutar por Justiça com as filhas.

Recorde-se que Luciana Abreu ganhou, na semana passada, o processo por violência doméstica e que a pena será decretada a 4 de maio.

O ex-casal avançou para um divórcio litigioso em 2019, mas que só foi decretado em 2021.