Daniela Melchior e o sucesso internacional: “É bom mas passa depressa”

Daniela Melchior reagiu à notícia de que é a atriz mais popular do mundo, de acordo com as pesquisas no site de cinema IMDB.

Com os pés bem assentes no chão. É desta forma que a atriz Daniela Melchior reagiu à notícia que é a atriz mais consultada no IMDB, o site de cinema mais conhecido do mundo. O reconhecimento global começou a surgir há dias, depois da estreia do filme “Esquadrão Suicida”, no qual a atriz portuguesa dá vida a “Ratcatcher 2”.

Nuno Markl partilhou a notícia, que apelidou de “épica” e Daniela Melchior respondeu nas redes sociais: “É bom, mas passa depressa!”, começou por referir.

“‘Ontem’ era a Alba Baptista, ‘hoje’ sou eu, brevemente espero que seja mais alguém de Portugal”, rematou Daniela Melchior.