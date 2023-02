Dário, Afonso, Jandira e André entram no programa “O Triângulo”

Dário, Afonso, Jandira e André Silveira entraram na casa mais vigiada do país e tornaram-se concorrentes do programa “O Triângulo”, da TVI.

Dário Pinto, 29 anos, é de Fafe e trabalha como polícia municipal há quatro anos. É ex-militar e fez missões no Kosovo e na Roménia. Está numa relação, tem uma filha de 4 meses e pratica ginásio.

“Afirma ser comunicativo, competitivo e com mau perder. Gosta de estar sempre muito aprumado. Diz ser uma pessoa direta, séria, assertiva e n’O Triângulo, não vai ter ‘papas na língua’”, pode ler-se nas redes sociais do programa.

Afonso Vaz, de 25 anos, de Sobral de Monte Agraço, trabalha como personal trainer há cinco anos. “Está solteiro e gosta mais do flirt do que estar numa relação. Confessa ter o coração na boca e ser muito teimoso”, pode ler-se no perfil do programa.

“Considera-se muito ativo e não consegue estar sem fazer nada. Nos tempos livres joga futebol e gosta de sair com os amigos. Tem espírito de camaleão, é competitivo e quer ganhar. Afirma não ter limites e estar disposto a tudo”, acrescenta.

André Silveira, de 29 anos, das Caldas da Rainha, “saiu da força aérea em dezembro de 2022 por considerar que, como militar, já tinha aprendido tudo: disciplina, determinação, camaradagem, espírito de união e sacrifício”.

“É muito organizado, pesa e prepara todas as refeições da semana ao domingo e tem a alcunha de ‘Marmitas’. Apesar de estar solteiro, é um homem romântico que aprecia numa mulher o sorriso, a inteligência, bom gosto pela música e sentido de humor. É determinado e tem sede de novas aventuras”.

Também entrou ainda Jandira, de 26 anos, de Angola, que está em Portugal há três anos, é casada e mãe de dois filhos, de dois e três anos. É “influencer digital” e “promove o gosto pela maquilhagem e moda nas redes sociais”.