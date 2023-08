Data de estreia da nova temporada de “Joker” já é conhecida

O concurso de cultura geral “Joker” vai regressar à RTP e já se sabe a data de estreia. Vasco Palmeirim retorna à televisão ainda este mês.

No passado mês de junho foi anunciado ao público que o “Joker” iria retornar à RTP, continuando com Vasco Palmeirim na condução do programa. Contudo, a data de estreia não era conhecida.

Porém, já se sabe quando o concurso regressa ao canal e é ainda este mês. A 21 de agosto, uma segunda-feira, a nova temporada de “Joker” irá para o “ar” e fará companhia aos telespectadores, após o “Telejornal”, de segunda a sexta-feira.

“Vamos continuar a pôr à prova os conhecimentos dos portugueses no concurso que tem como prémio máximo 50.000€. A nova edição volta a ter o poder especial de juntar toda a família em frente à televisão, desta vez com um novo visual”, lê-se em comunicado.

Vasco Palmeirim continua na condução do programa. Todavia, o apresentador manteve as mãos ocupadas com o “Porquinho Mealheiro”, “The Voice Portugal” e o “Taskmaster”, que conduziu ao lado de Nuno Markl.