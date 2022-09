David Beckham recusou passar à frente na fila para homenagear rainha Isabel II

David Beckham juntou-se ao mar de gente que faz fila para prestar uma última homenagem à rainha Isabel II.

Contudo, o antigo jogador de futebol decidiu esperar mais de 12 horas na fila para ver o caixão mesmo tendo recebido um convite de um membro do parlamento britânico para passar à frente, assegura o jornal “Mirror”.

O ex-craque permaneceu assim na fila e foi visto a conversar com vários populares enquanto aguardava. Apesar de os membros do parlamento estarem autorizados a levar quatro pessoas para as cerimónias fúnebres, David Beckham não terá considerado o gesto correto.

“Ele disse que o seu avô não o teria feito, então ele também não o iria fazer”, disse uma testemunha ao jornal “Mirror”.