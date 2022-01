David Carreira agradece apoio: “Obrigado pelo carinho que me dão”

Quase um mês depois da morte da irmã, Sara Carreira, David Carreira agradeceu o apoio e o carinho dos fãs.

O cantor, de 29 anos, que tem estado afastado das redes sociais, partilhou no Instagram excertos de um direto que fez com os fãs, que estava previsto desde outubro do ano passado, depois da pré-venda do primeiro livro “Os Sonhos Não Têm Teto”.

“Está tudo bem? Este pessoal adquiriu a pré-venda do livro, em outubro”, afirmou, recordando ainda um espetáculo em 2012 onde estavam “15 pessoas em frente ao palco”. “Obrigado pelo carinho que me dão”, pode ler-se ainda.

De recordar que Sara Carreira morreu no sábado num acidente de viação na A1, na zona de Santarém. O óbito da cantora foi declarado no local e resultaram três feridos do acidente, um dos quais o seu namorado, Ivo Lucas, que está internado no hospital Santa Maria.

David Carreira já partilhou a tristeza da perda da irmã mais nova e agradeceu as “homenagens lindas”.