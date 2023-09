David Carreira despede-se dos palcos com digressão que arranca no Altice Arena

O cantor David Carreira decidiu fazer uma pausa dos palcos, mas antes prepara a “Última dança” com os fãs, nome da digressão que começa em maio, em Lisboa.

O cantor David Carreira decidiu fazer uma pausa dos palcos, mas não sem antes ter uma “Última dança” com os fãs, nome da digressão que começa em maio, em Lisboa, com a “maior produção” que já apresentou.

“Quero oferecer aos fãs o melhor concerto que eu possa fazer, e ‘acabar’, antes desta pausa, em grande. Um Altice Arena com a maior produção que já fiz na minha vida”, disse David Carreira, em entrevista à Lusa, sobre o espetáculo marcado para 11 de maio de 2024 e que marca o arranque da digressão “Última Dança”, que é também o nome de um dos temas que irá integrar o nono álbum do cantor, a ser editado em março.

O cantor contou que já está a começar a trabalhar no espetáculo, “em toda a parte musical”. “Depois vamos trabalhar ‘videowall’ e iluminação, e depois a parte coreográfica. É um trabalho de seis, sete meses. Já temos o desenho do palco, vamos ter público dentro do palco”, revelou, em declarações à agência.

Esta digressão será a “maior produção” que David Carreira já fez, uma vez que irá incluir 30 bailarinos, muitos audiovisuais, mais de mil máquinas de iluminação em cena e mais de 400 metros quadrados de vídeo, momentos fortes e vários convidados.

O concerto em Lisboa marca o início da digressão que permitirá aos fãs de David Carreira terem uma “Última Dança”, “em grande” com ele, e o cantor com os fãs.

A pausa dos palcos, que o cantor não sabe quanto tempo irá durar, não significa que deixará de se dedicar à música. “Não vou deixar de fazer música, não vou deixar de lançar música, mas sinto que quero um tempo também para mim, para poder evoluir, poder treinar, fazer outras coisas. E também experienciar o que é estar um ano sem fazer uma ’tour’”, disse, lembrando que desde que começou nestas lides não se passou um ano em que não andasse em digressão.

Foi em 2011 que David Carreira editou o álbum de estreia. No próximo ano chega mais um projeto do cantor, do qual já se conhece o primeiro single, “Menta”, um dueto com o cantor cabo-verdiano Djodje. “A sonoridade [do álbum] é bem diferente. Pop sempre, porque a minha essência sempre foi música pop, mas também com R&B, com afro beat, com influências diferentes dos álbuns anteriores”, partilhou.

Em maio deste ano, editou “Oyto”, um álbum que deveria ter saído em 2020, mas acabou por ser adiado. “Entretanto já tinha o álbum ‘nove’ praticamente fechado”, contou.

Embora inclua uma série de duetos, de artistas de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil e França, no novo álbum há várias músicas que David Carreira canta sozinho, “que são bastante pessoais”, caso da canção dedicada ao filho Lucas, de “Saudade”, ou de um tema feito para os fãs, “Última Dança”, a ser divulgado em 6 de outubro.

Numa carreira feita de muitas canções em parceria, com artistas como Snoop Dogg, Ludmilla, MC Kevinho ou Nego do Borel, há ainda um dueto por gravar, com a cantora Anitta.

“Andamos a ‘namorar-nos’ há algum tempo já. Trabalhamos com os mesmos produtores, dou-me muito bem com ela e com o irmão dela, estou a fazer uma música com uma artista que faz parte da editora dela, e que vai entrar neste álbum. Já falámos várias vezes fazer música. Ela no Rock in Rio disse, pela primeira vez, que gostava de fazer uma música comigo, e foi aí que a contactei a dizer ‘bora fazer a música’. Ainda não aconteceu, mas quem sabe? Não posso dizer muito mais… Brevemente vai acontecer”, contou.

*com Lusa