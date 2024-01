David Carreira e Carolina Carvalho mostram rosto do filho pela primeira vez

David Carreira e Carolina Carvalho mostraram o rosto do filho, o pequeno Lucas, pela primeira vez aos milhares de seguidores.

Os milhares de seguidores de David Carreira e Carolina Carvalho puderam ver o rosto do pequeno Lucas pela primeira vez nesta semana.

“Parabéns filho”, disse o casal nas redes sociais. “Foste o melhor e maior acontecimento da nossa vida e contigo aprendemos a ser melhores pessoas, aprendemos o que é amor incondicional”.

“O nosso amor é para sempre e para sempre será”, acrescentaram.

“O videoclipe do ‘Filho’ está disponível e resume o nosso último ano. Que seja uma música para dedicarem aos vossos filhos, para se orgulharem do vosso papel de pais e para se lembrarem que o mais importante do mundo é sem dúvida o amor”.

“Hoje a ‘Filho’ deixa de ser só nossa e passa a ser vossa. Queremos saber o vosso feedback e obrigada pelo vosso carinho. Somos uma família com sorte”, remataram Carolina Carvalho e David Carreira.