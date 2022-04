David Carreira de volta às gravações da novela da TVI e aos palcos

David Carreira está de volta às gravações da novela “Bem Me Quer”, da TVI. O retorno do cantor aos concertos também já tem data marcada e vai acontecer no próximo ano.

O filho de Tony Carreira teve autorização da estação de Queluz de Baixo para ficar uns dias a descansar depois da morte da irmã Sara Carreira, de 21 anos, num acidente de viação na A1, na zona de Santarém.

Porém, o intérprete, de 29 anos, escolheu regressar aos estúdios da produtora Plural para trabalhar na sua personagem “Artur”, tal como avançou a revista “TV 7 Dias”. Mas David Carreira não se fica por aqui.

Fora do pequeno ecrã, o artista também voltará a subir aos palcos. O irmão de Mickael Carreira tem espetáculos agendados para 24, em Lisboa, e 31 de janeiro do próximo ano, no Porto.

O cantor não é o único a voltar ao ativo. Tony Carreira também já anunciou no perfil de Facebook a data em que vai arrancar a sua digressão: 10 de abril no Olympia, em Paris, França.

Lembre-se que Sara Carreira perdeu a vida num acidente de viação na A1. Na viatura seguia o seu namorado, o também cantor Ivo Lucas, que continua internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.