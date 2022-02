David Carreira volta a pensar em música após morte da irmã

David Carreira confessou que voltou a pensar em música novamente depois de a sua irmã, Sara, ter perdido a vida num acidente de viação na A1, na zona de Santarém, a 5 de dezembro.

O cantor está a viver uma fase difícil. Com a ajuda do seu irmão mais velho, Mickael Carreira, o intérprete conseguiu voltar a pensar em fazer música, tal como mostrou no Instagram.

“Já não pensava em música há muito tempo”, confessou David Carreira, agradecendo de seguida a Mickael: “Obrigado pela ajuda!”

Recentemente, David Carreira subiu ao palco do programa “The Voice Portugal” (RTP1), um mês depois do acidente da irmã mais nova. Em direto, o filho de Tony Carreira agradeceu pela forma como foi recebido.

“Venho agradecer a todas as pessoas que me receberam hoje, pelo vosso carinho, pelo vosso apoio”, disse o artista à conversa com a apresentadora Catarina Furtado.

Mais tarde, o cantor chegou mesmo a admitir, no perfil de Instagram, que esta atuação na gala final do concurso da RTP1 foi a “mais difícil” da sua vida.