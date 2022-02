David Carreira é o primeiro artista português a lançar coleção de NFTs em nome próprio

O David Carreira, em parceria com a Brainstorm, lançou a primeira coleção de NFTs. Esta coleção está disponível na plataforma Open Sea, em formato de compra que decorre até 20 de março.

Um NFT (tokens não-fungíveis, em português) são ativos digitais exclusivos que podem representar virtualmente qualquer tipo de item, desde obras de arte, música, itens virtuais, até vídeos que podem ser transacionados. Um NFT é certificado por uma rede de computadores que garante que o mesmo é daquela pessoa específica que o comprou e de mais ninguém.

Esta coleção, que celebra os dez anos de carreira de David Carreira, tem dez NFTs únicos com fotos de momentos que marcaram o seu percurso em 3D. Estes cartões colecionáveis estão disponíveis no Open Sea em Brainstorm_NFTs, com os mais baratos no valor de 100€, tendo sido já dois deles comprados, passando pelos 250€ e os mais exclusivos 500€.

Cada NFT ao ser adquirido, além de se tornar propriedade de quem o comprou, pode no futuro ser vendido como qualquer NFT a outra pessoa que tenha interesse no produto. “Aos primeiros detentores desses dez NFTs será dada a possibilidade de partilhar um momento com o David Carreira”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.