David Carreira recorda atuação ao lado do pai, Tony Carreira: “É sempre único”

David Carreira recordou, esta quarta-feira, 30 de novembro, o momento em que partilhou o palco com o pai, Tony Carreira. “É sempre único cantar contigo”, afirmou.

O cantor, de 31 anos, prepara-se para dar o último concerto da digressão que assinala os dez anos de carreira musical. Este sábado, 3 de dezembro, o artista vai subir ao palco e ter, novamente, como convidado, o pai.

Para promover o espetáculo, o artista lembrou a última vez que cantou com o progenitor. “É sempre um momento único cantar contigo”, começou por confessar David Carreira na legenda.

“Não cantamos há algum tempo, mas este sábado vamos estar juntos na Super Bock Arena, no último concerto da tour ’10 Anos de Carreira’. O melhor espetáculo de sempre para o melhor público!” prosseguiu.

Recentemente, David Carreira juntou-se ao pai, Tony, e ao irmão, Mickael, num tema gravado pela irmã mais nova, Sara, antes de a jovem morrer num acidente de viação na A1, a 5 de dezembro de 2020.

A canção chama-se “Só Tu Me Fazes Bem” e será divulgada, esta sexta-feira, 2 de dezembro, nas plataformas digitais e apresentada, ao vivo, na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, no domingo, 4 de dezembro, no Campo Pequeno.