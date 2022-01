David Carreira regressa ao palco um mês depois da morte da irmã

Com a imagem de uma lareira acesa, num ambiente intimista, David Carreira esteve este domingo, 3 de janeiro, no palco do concurso da RTP1, “The Voice Portugal”, a interpretar o tema “Anda Comigo”.

Um regresso aos palcos comovente que acontece cerca de um mês depois da morte trágica da irmã mais nova, Sara Carreira, num acidente de viação, que aconteceu a 5 de dezembro.

“Tenho aqui muito boas memórias. É muito bom regressar a este palco”, explicou o cantor a Catarina Furtado. Aplaudido de pé, David Deixou uma palavra de agradecimento. “Venho agradecer a todas as pessoas que me receberam hoje, pelo vosso carinho, pelo vosso apoio”.