David Fonseca e Ana Sofia Martins apresentam “You Feel Like Home”

“You Feel Like Home” é um tema escrito por David Fonseca no período de

quarentena que atravessamos. A música tem a participação da mulher, a atriz Ana Sofia Martins.

Gravada e produzida em casa, a canção é cantada a “meias” com uma estreante nestas lides, Ana Sofia Martins, atriz que pode ser vista em “Quer o Destino”, da TVI.

O vídeo, feito no chão da casa do casal com a ajuda de um jogo de tabuleiro de forma original, ajuda a contar a história da canção e dos seus intervenientes.

“É uma altura para nos acautelarmos, cuidarmos de quem mais precisa. Para quem

fica em casa, deixo o desafio de criar algo novo, por mais simples que possa

parecer. No final de tudo isto, teremos mais do que uma história para contar”, diz David Fonseca.

Para acompanhar em: https://youtu.be/oitp45ixbZU