De “concorrentes” a amigas. Carolina e Bárbara juntas em concertos únicos

Carolina Deslandes, 31 anos, e Bárbara Tinoco, de 24, vão juntar-se para dois concertos no NOS Alive e MEO Marés Vivas. Em Lisboa, as duas compositoras e cantoras vão atuar juntas a 8 de julho. No Porto vão fazê-lo a 15 de julho.

“Duas melhores amigas, com a mesma obsessão por música, livros, mantas e poemas, juntas com canções conhecidas pelos fãs de ambas, numa partilha única de talento”, lê-se no comunicado enviado às redações. Juntas estarão, frente a frente, a “vão partilhar vozes, letras e melodias”, acrescenta a mesma nota.

“Imaginem o que é conhecerem a vossa maior concorrente e descobrirem que ela é a vossa pessoa preferida. Foi o que nos aconteceu”, revela Bárbara Tinoco na sua página de Instagram, uma mensagem replicada por Carolina Deslandes. “De uma amizade improvável, que uniu duas rivais para a vida, nasce algo ainda maior, a partilha de talento em palco”, antecipa o comunicado.