De J.Lo a Liliana Almeida. Famosos que deram oportunidade ao amor em 2022

Dos novos amores, com ou sem polémica, a regressos que fazem acreditar em contos de fadas, várias caras conhecidas deram uma oportunidade ao amor este ano.

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram o casal em destaque ao terem dado o nó 20 anos depois de se terem conhecido. De acordo com uma certidão de casamento assinada em Clark County, Nevada, nos Estados Unidos, à qual a AFP teve acesso, o casal casou-se, em junho.

Após o matrimónio, a cantora optou por adotar o último nome do intérprete, segundo a agências de noticias francesa.

Recorde-se que os dois se conheceram em 2002 durante as gravações de “Gigli”. Em 2003 agendaram e cancelaram o casamento e em 2004 anunciaram a separação.

Em Portugal, o foco foi para Bruno de Carvalho e Liliana de Almeida. O casal oficializou a relação num matrimónio na Quinta do Paço, em Algoz, que foi emitido em direto pela TVI e teve uma dupla de apresentadores composta por Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz.

Os dois conheceram-se dentro do “Big Brother Famosos” (TVI) e o antigo dirigente do Sporting chegou mesmo a ser alvo de várias acusações por partes de famosos de agredir física e psicologicamente a cantora.

Destaque para o casamento da filha mais nova de Cinha Jardim. Isaurinha Jardim casou-se com Leonardo Mota, no Porto. Na cerimónia estiveram presentes rostos conhecidos como Angie Costa, Miguel Cristovinho, Kasha, Miguel Coimbra, António Bravo, entre outros.

No que diz respeito aos famosos que assumiram os namoros em 2022, Ivo Lucas e Joana Aguiar não conseguiram esconder o amor e foram “apanhados” aos beijos, em Lisboa, depois de um concerto do cantor.

Mais tarde, a atriz da SIC confessou, em declarações ao programa “Passadeira Vermelha”, que tem o coração “preenchido”. “Quero manter-me uma pessoa reservada em relação à minha vida pessoal”, acrescentou.

Jessica Athayde confirmou estar numa relação com Diogo Amaral. Após terem terminado o primeiro namoro, do qual resultou o filho, Oliver, a atriz publicou várias imagens com o colega de profissão nas redes sociais.

No meio de tantas dúvidas, a intérprete revelou estar a namorar com o ator. “É uma relação normal, não existem relações perfeitas. As pessoas dão tempos, vão-se embora, chateiam-se, voltam, fazem filhos e não fazem”, esclareceu.

Também a filha de Maria Cerqueira Gomes está a viver um namoro de oito meses com piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly. A jovem atriz publicou, recentemente, a primeira imagem ao lado do namorado numa viagem à neve.

Os dois conheceram-se em abril quando o atleta estava de férias no Porto. Os jovens já tinham sido vistos juntos no encontro entre as equipas francesas do Paris Saint-Germain e o Marselha, em Paris.

Bárbara Norton de Matos assumiu um novo relacionamento, durante a sua presença no festival de música Rock in Rio, em Lisboa. No mesmo evento, Jéssica Nogueira e Ricardo Oliveira surgiram pela primeira vez em público como namorados.