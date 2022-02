De luto pelo avô, Bárbara Norton de Matos acaba o ano “com um sorriso”

A atriz perdeu há pouco tempo uma das referências da sua vida, o avô, mas pretende entrar em 2020 com o pé direito e faz o balanço de 2019.

Com um misto de emoções. É desta forma que Bárbara Norton de Matos vai entrar em 2020: se, por um lado, tem sido muito elogiada pela crítica e pelos telespetadores pela mulher que sofre de violência doméstica na novela da noite, por outro perdeu o avô paterno no Natal.

https://www.instagram.com/p/B6vRWcTlTVk/

“Apesar da triste notícia do meu avô acabo o ano de 2019 com um sorriso (ele adorava a minha maneira de rir)”, começou por referir a intérprete no perfil de Instagram.

“Também quero agradecer as milhares de mensagens que tenho recebido do meu papel na novela e os desabafos de mulheres que passam o mesmo e que de alguma forma a minha personagem passa uma mensagem de esperança…”, continuou.

“Um beijinho muito especial para todas as mulheres e um beijinho para todos e que tenham um excelente 2020” concluiu Bárbara Norton de Matos.