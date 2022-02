De luto pelo pai, Toy não pára de trabalhar e vai à TVI

O cantor popular perdeu, este domingo, o pai, António Ferrão. Apesar da dor, Toy esteve a trabalhar à tarde na TVI.

“Olha ali o Toy”. A frase, de Marco Horácio, durante a entrevista a Mónica Jardim no “A Tarde É Sua” dava para perceber que o músico estaria nos bastidores, algo estranho para quem acabava de perder o pai com 95 anos, este domingo.

No entanto, o artista de Palmela estava mesmo na TVI e, apesar do luto e do sofrimento, que anunciou esta tarde nas redes sociais, Toy fez questão de cumprir os seus compromissos profissionais e esteve a comentar no “Extra” do “Big Brother 2020”.

Antes de comentar as notícias do dia do “Big Brother 2020”, o cantor sublinhou as circunstâncias em que ia fazer: “Estou aqui para fazer um trabalho, não é um dia fácil, o meu pai deixou-nos, mas tenho a certeza que ele gostaria que eu continuasse a trabalhar e a fazer o melhor possível”, declarou Toy.