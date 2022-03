Débora Monteiro confirma gravidez

Nove anos depois de ter assumido o namoro com Miguel Mouzinho, Débora Monteiro revela que está grávida pela primeira vez.

Depois de surgir a treinar no ginásio com um barriga saliente, os rumores de uma possível gravidez foram confirmados publicamente pela agência da atriz ao site Fama Ao Minuto.

Em outubro do ano passado, a intérprete, que integra o elenco da novela “Terra Brava” (SIC), admitiu o desejo de vir a ser mãe durante uma entrevista ao programa “Alô Portugal”.

Débora Monteiro explicou que ter gémeos seria melhor para si. “Porque estou com 36 anos e penso assim ‘vinham logo duas, ou dois, ou um casal, e assim fico logo despachada’. Mas mesmo depois, para não ser muito cansativo, posso mandar um para o Porto para ficar com a minha mãe e o outro fica com a sogra”, brincou.

