Débora Monteiro é pedida em casamento em direto: “Eu disse que ela ia chorar”

Débora Monteiro está noiva. A apresentadora foi surpreendida pelo companheiro, Miguel Mouzinho, durante uma emissão em direto de “Estamos em Casa”.

A também atriz esteve esta manhã a conduzir o matutino e contou com a companhia do seu mais-que-tudo que marcou presença para fazer uma tatuagem à escolha da companheira.

A imagem escolhida foi um coração com as palavras “Amor de mãe” e a data de nascimento das filhas do casal, Júlia e Alba, de um ano. No entanto, Miguel Mouzinho acabou por tatuar outra coisa na perna…

Débora Monteiro foi surpreendida com um pedido de casamento, com duas opções “sim” ou “não”. “Convém responderes agora. Não? Vais responder ou não? Para ele terminar a tatuagem… Eu disse que ela ia chorar”, atirou o empresário.

A artista respondeu que sim e os dois beijaram-se e abraçaram-se.