Débora Monteiro recorda convulsão de uma das filhas: “Fiquei muito traumatizada”

Após Madalena Abecasis ter revelado que apanhou um “susto dos infernos” com o filho mais novo por este ter tido convulsões, Débora Monteiro confessou que já passou pelo mesmo com uma das filhas gémeas.

A atriz, de 38 anos, recorreu, esta quarta-feira, 6 de abril, ao Instagram para revelar que uma das suas filhas gémeas sofreu uma convulsão no início do ano. A artista afirmou ter ficado “traumatizada”.

“Fomos ao quarto delas e encontrámos uma das bebés a ter uma convulsão. Não tive coragem de falar sobre o assunto, na altura, admito que fiquei muito traumatizada e mesmo que digam que é normal e muito comum, não quero voltar a ver as minhas bebés naquele estado”, começou por contar.

“Somos preparados para a prevenção de uma convulsão, mas nunca nos ensinam a lidar quando acontece uma convulsão”, rematou, partilhando ainda o link para a publicação de Madalena Abecasis.

Débora Monteiro é mãe das gémeas, Alba e Júlia, frutos do relacionamento que mantém com Miguel Mouzinho. Recentemente, a atriz e o companheiro fizeram a primeira viagem com as filhas.

“A cara de cansada diz tudo, mas a verdade é que elas são umas fofas que dão o trabalho normal de duas crianças. Estamos fartos de nos rir e aventurar em passeios de carrinho”, contou.