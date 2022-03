Débora Monteiro sente-se mal e tem de abandonar programas da SIC

Débora Monteiro sentiu-se mal neste domingo e teve de abandonar os programas da SIC nos quais estava a participar.

Está justificada a saída prematura de Débora Monteiro do “Olhá a SIC” e a ausência do “Domingão”, no passado domingo: a atriz sentiu-se indisposta, como justificou esta segunda-feira nas redes sociais.

“Ontem (domingo) comecei a manhã cheia de energia no ‘Olhá SIC’ e só fiz a primeira parte. Recebi imensas mensagens a perguntar se estava tudo bem, porque é que também não estava a fazer o ‘Domingão’ e tentei responder a todas as mensagens que recebi”, começou por referir no perfil de Instagram.

“Antes que saiam notícias que não sejam a verdade e porque acho que me cabe a mim dizer o que se passou, não fiz mais o programa porque me senti mal”, justificou Débora Monteiro.

“Disse à produção que não estava a sentir-me bem, o enfermeiro tentou ajudar-me, mas achámos por bem que eu ficasse a descansar o resto do dia. Às vezes o nosso corpo dá-nos os sinais e não prestamos atenção. Hoje (ontem) já estive com o meu médico, estou bem e amanhã (hoje) volto às gravações de ‘Amor Amor’. Obrigada por todas as mensagens que me enviaram. Beijinhos”, concluiu Débora Monteiro.