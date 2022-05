Débora Neves lembra aborto: “Foi mesmo muito duro”

Débora Neves lembrou o aborto que fez, admitindo ter sido “muito duro”. A ex-concorrente do “Big Brother – Desafio Final” quer mesmo ser mãe.

A ex-jogadora falou sobre o aborto que teve no passado, durante a sua participação no programa “Goucha”, esta quarta-feira, 4 de maio.

“Foi mesmo muito duro. Quero tanto ter filhos e acho que tenho tanto amor para dar, que às vezes ponho-me a pensar que talvez pudesse não o ter feito. No entanto, não queria ter um filho de pais separados, olhando para aquilo que passei, as ausências, o que não tive, era tudo o que menos queria que acontecesse ao meu filho”, explicou, referindo que engravidou do ex-companheiro quando as coisas não estavam a correr bem.

“Queria mesmo uma família, já sabia que me ia separar, já não estava bem. Foi praticamente a um mês da cerimónia, porque já tinha casado no registo civil […] Não queria ser mãe solteira e ter um filho sozinha”, acrescentou.

“Quando vejo o meu sobrinho, é quando penso mais que o meu filho ou a minha filha poderiam ter mais ou menos a idade do meu sobrinho, e aí já dói. Mas, lá está, sozinha iria ser muito difícil, porque também não tenho uma parte familiar estável que me pudesse suportar e então iria ficar mesmo muito sozinha”, disse.

“Toda a gente me diz que, se estiver à espera do momento certo ou do momento perfeito, poderá até não chegar. E quero mesmo muito ser mãe… Vou procurar ser tudo aquilo que não tive: uma mãe presente, dedicada, carinhosa, que apoia”, concluiu.