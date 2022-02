Mais de uma década depois, Fátima Lopes está de volta à SIC

Fátima Lopes está de volta à SIC, 11 anos depois de se ter mudado para a TVI. A apresentadora vai promover o novo livro “Encontrei o Amor Onde Menos Esperava”.

A apresentadora, que deixou a TVI há cinco meses, será convidada de Júlia Pinheiro no programa das tardes da estação de Paço de Arcos, durante a próxima semana, para apresentar o seu oitavo livro, tal como revelou a revista “TV Guia”.

“Com a saída do meu oitavo livro, a minha editora contactou todos os meios de comunicação social, de forma a que pudéssemos promovê-lo”, explicou a comunicadora à publicação.

“Neste momento, tenho liberdade de escolher onde posso ir. E, por isso, vai ser bom estar ali, na SIC, a falar do meu novo livro e, se calhar, para rever colegas que não vejo há 11 anos”, concluiu.

Numa conversa emitida no programa “Wi-Fi”, da rádio RFM, Fátima Lopes revelou que ainda está a processar a saída da TVI. “Isto não é fazer do tema um tabu, acho que há tempo para tudo e ainda estou no meu tempo de digerir as coisas e de as arrumar dentro de mim”, afirmou.

A diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira, já tinha esclarecido a saída da apresentadora: “A Fátima não chegou a um entendimento e já não passou por mim sequer. Não falei uma única vez a nível de valores, ela não quis. […] Queria muito ver a Fátima a brilhar”.