Decote revelador: o biquíni de Cristina que dá que falar nas redes sociais

Cristina Ferreira voltou a exibir a boa forma nas redes sociais, com um biquíni muito revelador. Os seguidores – famosos e anónimos -, aprovaram.

Cristina Ferreira continua a gozar férias. Depois da companhia do patrão da TVI, Mário Ferreira, a bordo de um cruzeiro de luxo no Mediterrâneo e do alegado ex-namorado Rúben Rua, a apresentadora mostra-se, nos últimos dias, sozinha e em grande forma.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI exibiu-se no perfil de Instagram com um biquíni muito reduzido e revelador, o que “incendiou”, de imediato, as redes sociais.

“Calma, Cristina”, pediu o apresentador e manequim Luís Borges, enquanto a atriz Liliana Santos, recentemente contratada pela TVI, publicou vários “emojis” de corações. Finalmente, a fadista Gisela João optou por um “emoji” surpreendido.

Cristina Ferreira vai estar mais três semanas de férias, antes de voltar a Queluz de Baixo para a “rentrée” televisiva de setembro. Tem-se especulado que a apresentadora poderá regressar às manhãs – ao lado de Cláudio Ramos -, e que, em breve, vai decidir o(a) apresentador(a) do próximo “Big Brother”.