Decote vertiginoso e franjas: Cristina Ferreira arrasa com look arrojado

Cristina Ferreira já habituou o público a looks mais arrojados e surpreendentes e o “outfit” escolhido para a apresentação da gala do “Big Brother Famosos”, na TVI, desta terça-feira, 1 de fevereiro não foi exceção.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI escolheu um conjunto inusitado e fez furor. A apresentadora optou por um blazer preto com um decote bastante acentuado, com franjas prateadas na cintura, que conjugou com umas calças em preto. Mas a irreverência do look não fica por ai e a apresentadora rematou com uma joia, da sua coleção, no valor de quase 130€.

O responsável pelo look de Cristina Ferreira é Gonçalo Peixoto.

A comunicadora partilhou o figurino nas suas redes sociais e a caixa de comentários encheu-se de elogios. “Poderosa, linda, sempre diferente, sempre vencedora… uma guerreira”, escreveu Lili Caneças. “Pronto, parou o Instagram”, acrescentou Sílvia Rizzo. Já Luís Borges comentou apenas: “Bomba”.