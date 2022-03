Depois da lua que eram luzes, Rita Pereira diz que só se chega de barco a Porto Santo

Rita Pereira garante que nunca foi a Porto Santo porque tem pânico de andar de barco. Mas o aeroporto já tem… 60 anos.

Mais uma ilha, mais uma “gaffe”: depois de, no Funchal, ter confundido a lua cheia com as luzes acesas do estádio do Nacional da Madeira – alegou, mais tarde, que era uma brincadeira -, Rita Pereira volta a dar que falar por novo equívoco, agora no Porto Santo.

No perfil de Instagram, a atriz e jurada do “All Together Now” (TVI) justificava-se aos fãs, no Instagram, do motivo de nunca ter viajado até à “ilha dourada”, quando referiu: “Nunca fui a Porto Santo. Antes só se podia ir de barco e eu tenho pânico de andar de barco… mesmo pânico”, declarou a atriz.

A “gaffe” caiu rapidamente nas redes sociais, porque a ilha tem aeroporto e o próprio “Jornal da Madeira” recordou que o complexo foi inaugurado “há 60 anos” e recorda que a intérprete nasceu em 1982 “altura em que o aeroporto de Porto Santo já tinha 21 anos de utilização”.