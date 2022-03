Depois da pandemia, José Avillez regressa a “Mestre do Sabor”

O “chef” está de volta ao “reality” “Mestre do Sabor”, desta vez como convidado, depois de a covid-19 ter interrompido o programa de culinária.

Boas memórias, carinho e muitas saudades. Estes foram alguns dos sentimentos que José Avillez deixou na equipa de “Mestre do Sabor”, “reality” culinário exibido aos domingos, na Globo. O “chef” foi um dos mestres na primeira e em parte da segunda temporada do programa, mas a pandemia da covid-19 impediu Avillez de prosseguir no projeto.

Foram precisamente as saudades que fizeram com que o “chef” regressasse à terceira temporada da competição culinária, desta vez na qualidade de convidado especial. A participação de José Avillez pode ser vista no terceiro episódio de “Mestre do Sabor”, que será exibido este domingo, dia 23 de maio, às 12.30 H, na Globo.

Dezassete competidores das equipas dos mestres Leo Paixão, Kátia Barbosa e Rafa Costa e Silva continuam na disputa pelo título de “Mestre do Sabor”, além de um prémio monetário de 250 mil reais (cerca de 38 mil euros).

O “chef” José Avillez regressa ao programa com a missão de dar aos concorrentes algumas inspirações para a primeira prova da atual fase de disputa. “Portugal e Brasil são países irmãos, com muitas semelhanças. Temos muitos pratos parecidos, como a feijoada, tão típica do Brasil, muito influenciada nos cozidos e nas feijoadas portuguesas, uma moqueca que pode ser muito parecida também com uma caldeirada, os doces à base de ovos e muitas outras coisas. Escolhi três ingredientes muito utilizados nas duas cozinhas: o porco, o polvo e o bacalhau. O desafio é fazerem um menu de três pratos, onde em cada prato têm de utilizar um desses ingredientes. Boa sorte, muita saudade”, diz Avillez durante a sua participação.

Com direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aída Silva, “Mestre do Sabor” é exibido aos domingos, às 12h30, na Globo.