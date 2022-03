Depois da SIC, TVI acaba com programas de comentadores desportivos

É mais uma notícia a juntar à decisão da SIC esta tarde: a TVI também resolveu terminar com os programas de comentadores televisivos afetos aos clubes.

Os formatos com comentadores desportivos estão na ordem do dia, não pelas discussões que costumam fomentar, mas porque têm um fim anunciado, em dois dois três canais. Depois de a SIC ter informado esta tarde que o “Play Off” e “O Dia Seguinte” vão ser descontinuados, agora é a vez da TVI 24 terminar com o “Prolongamento” e o “Livre Direto”.

A decisão da estação será oficialmente comunicada após o fim da época, no sábado, data da final da Taça de Portugal entre o Benfica e o FC Porto.