Depois da SIC, TVI suspende programas e ficção nacional

Primeiro a SIC e segue-se a TVI. Para evitar possíveis contágios do novo coronavírus os programas e a ficção nacional da estação televisiva estão suspensos durante uma semana.

O Covid-19 continua a obrigar a diversas medidas de prevenção. A TVI anunciou em comunicado a decisão de cancelar temporariamente a transmissão dos programas “Você na TV!” e “A Tarde é Sua”, assim como as produções de Ficção e Entretenimento da Plural.

A estação televisiva explicou que está a “tomar precauções” para “proteger ao máximo” os profissionais, garantindo que estarão “devidamente protegidos de acordo com as indicações das autoridades e no cumprimento do protocolo interno de prevenção da Media Capital”.

Contudo, a emissão dos noticiários, programas de informação é “prioritária” e está assegurada. “Na Corda Bamba”, “Onde Está Elisa” e a estreia de “Quer o Destino” e também serão emitidos.

LEIA TAMBÉM: