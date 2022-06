Depois da “tempestade” em tribunal, Luciana Abreu passeia feliz com as filhas

Luciana Abreu mostrou-se a passear na zona do Estoril com as filhas gémeas, depois de ter ganhou a “batalha” em tribunal ao ex-marido.

Uma mãe feliz, orgulhosa… e com menos tensão. Depois de ter ganho o processo ao ex-marido, Daniel Souza, acusado de violência doméstica, Luciana Abreu decidiu relaxar, no Estoril, ao lado das filhas gémeas, Amoor e Valentine.

“Ter filhos gémeos é uma experiência inexplicável e inesquecível. É tamanha bênção, que por vezes até sentimos medo do que nos espera, inclusive de não conseguir acompanhar a evolução”, confessou a atriz nas redes sociais.

Recorde-se que, há poucas semanas, a cara da SIC reviveu o processo. “Não quero um pai preso para as minhas filhas. Apenas queria – e foi por isso que sempre lutei – que se soubesse a verdade”, começou por dizer à revista “TV Guia”, assegurando de seguida: “Não queria limpar a minha imagem, como disseram, queria que se fizesse justiça. Tanto nesta situação como com o Yannick. Pretendia que as pessoas soubessem a verdade, já que a minha vida foi exposta desta maneira”.

Durante as audiências, a também apresentadora viu a sua vida íntima ser detalhada: “Foi muito violento”, afirmou a artista, referindo que “não estava à espera” porque “nunca tinha estado num julgamento” deste género.