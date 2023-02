Depois da traição à mulher, Sofia Ribeiro arrasa “ex” Rúben da Cruz: “Sanguessuga!

Poucas horas depois de Filipa Falcão ter revelado, publicamente, a alegada traição de Rúben da Cruz, Sofia Ribeiro acaba de arrasar o ex-namorado, que apelida de “sanguessuga”.

Pontos nos “is”. Pela primeira vez, Sofia Ribeiro falou do fim da relação com Rúben da Cruz, depois de o DJ ter sido acusado de traição por parte da mulher e mãe do filho, Filipa Falcão, que tornou públicas mensagens de aparente sedução do também barbeiro com outra mulher.

“Uma pessoa que te tira o brilho, que te coloca em causa, que te faz pensar que estás louca, que não és boa o suficiente, que não és boa o suficiente, que o problema está em ti”, começou por referir Sofia Ribeiro. “A Filipa precisou de uma coragem que eu não tive e calei-me demasiado tempo por medo, por não queres escândalos”.

“Acho que se há alguém que a consegue perceber, sou eu. A única diferença é que eu não tenho um filho nos braços”, acrescentou Sofia Ribeiro, que apelidou Rúben da Cruz de “sanguessuga”. “São pessoas que não têm nada para dar, a não ser humilhar e ferir”, concluiu Sofia Ribeiro.