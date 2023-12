Depois das acusações de traição, Luciana Abreu convida João Moura Caetano para o aniversário das filhas

Luciana Abreu terá convidado João Moura Caetano para o aniversário das filhas mais novas, depois de ter acusado o toureiro de “traição”.

Possível reviravolta na relação entre Luciana Abreu e João Moura Caetano. Depois de meses de namoro, a cantora e apresentadora da SIC e o toureiro separaram-se, com “Lucy” a acusar o “ex” de traições. Agora, tudo poderá estar ultrapassado, porque a artista terá convidado o antigo companheiro para o aniversário das filhas mais novas.

Segundo a “TV Guia”, João Moura Caetano está convidado para o aniversário de Amoor e Valentine, no próximo dia 23 de dezembro. Os contactos estarão a ser feitos pela amiga e agente Micaela.

Recorde-se que depois de ter dito, ao JN, que “seja o que Deus quiser” quanto a um eventual casamento com João Moura Caetano, Luciana Abreu avançou ao jornal diário que já não namora com o cavaleiro.

Ao JN, a atriz frisou que não admite “traições, faltas de respeito e mentiras”. Segundo a intérprete e apresentadora da SIC, a decisão da separação partiu dela.

No passado dia 15 de novembro, a artista disse à mesma publicação que era “uma mulher feliz e completa”.

Antes, no dia 9, referiu: “O meu coração está preenchido… o amor faz bem a toda a gente! A mim faz maravilhas. Estou bem e em paz. E isso é o melhor”. Mas tudo mudou entretanto.

“Passamos a vida à espera que as coisas mudem, que as pessoas mudem. Até que um dia nós mudamos e percebemos que nada mais precisa de mudar”, disse Luciana Abreu recentemente no perfil de Instagram.