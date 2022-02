Depois das audiências, “Nazaré” brilha nas redes sociais

Campeã de audiências, a novela da SIC também conquistou os seguidores nas plataformas digitais e a apresentação da nova temporada foi um sucesso.

“Nazaré” volta à antena da SIC este domingo, com a estreia da segunda temporada depois de, no final da primeira, Duarte ter casado com a protagonista, Bárbara ter sido presa e Verónica abandonada à sua sorte no meio do mar.

Com novos atores a surgir na segunda “ronda” – como Manuela Couto ou Tiago Teotónio Pereira -, a segunda temporada foi apresentada por Carolina Loureiro no digital e, como acontece com o produto na televisão, também foi um sucesso.

Segundo dados facultados pela estação de Paço de Arcos, a apresentação no Instagram, em direto, teve mais se 6500 pessoas a assistir. Após o direto, o vídeo foi publicado na página oficial da novela, tendo sido exibido 66512 vezes e houve ainda 47316 utilizadores únicos a visualizarem o conteúdo.