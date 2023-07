Depois de 19 anos de noivado, a atriz Michelle Yeoh casa com Jean Todt

A atriz Michelle Yeoh ficou noiva há 19 anos, em 2004. Contudo, só esta semana é que “deu o nó” com Jean Todt.

Após longos anos de espera, esta finalmente acabou. Depois de 6992 dias (19 anos), Michelle Yeoh finalmente viu o dia do casamento acontecer, onde trocou alianças com o companheiro de longa data, Jean Todt, ex-presidente da Federação Internacional do Automóvel.

A cerimónia decorreu esta passada quinta-feira, dia 27 de julho, em Genebra. O pedido de casamento aconteceu em 2004, há 19 anos. “Conhecemo-nos em Xangai no dia 4 de junho de 2004. No dia 26 de julho de 2004, JT propôs em casamento a MY e ela disse sim”, lê-se numa imagem publicada pelo ex-piloto brasileiro de Fórmula 1, Felipe Massa.

Jean e Michelle ficaram noivos após menos de dois meses de namoro, revela a imagem. “Hoje, após 6992 dias, a 27 de julho de 2023, em Genebra, cercados por familiares e amigos amorosos, estamos muitos felizes por celebrar este momento especial juntos”.

A atriz também assinalou a data especial nas suas redes sociais, com imagens da troca de alianças. “19 anos e sim, estamos casados! Obrigada à nossa família que nos amaram estes anos todos. Nós também vos amamos”, escreveu na legenda.