Depois de bilhetes esgotados D’ZRT anunciam novas datas

Depois de os bilhetes para o concerto de regresso em 2023 terem esgotado em apenas um dia, a banda D’ZRT decidiu anunciar novas datas.

Através das redes sociais a banda, composta por Paulo Vintém, Cifrão e Edmundo Vieira, revelou que também vai atuar dia 30 de abril no Altice Arena, Lisboa, e no dia 6 de maio no Multiusos de Guimarães.

“Demasiadas pessoas ficariam de fora e não podíamos deixar isso acontecer. Só faz sentido se estivermos todos juntos! Obrigado a todos por este amor!”, referiu Paulo Vintém.

“Ainda não sei como lidar com o que está a acontecer”, afirmou Cifrão.

“Depois da loucura de ontem em que os bilhetes esgotaram em cerca de 12h, decidimos abrir novas datas para que ninguém fique de fora deste regresso. Obrigado a todos pelo carinho e dia 29,30 de Abril e 6 de Maio estamos juntos”, garantiu Edmundo Vieira.

Recorde-se que a banda surgiu na série juvenil “Morangos com Açúcar”, na TVI, e que tinha ainda um quarto elemento, Angélico Vieira, que perdeu a vida em um acidente de viação, em 2011.