Depois de “Como é que o bicho mexe”, Bruno Nogueira lança podcast

Em 2020, Bruno Nogueira fez sucesso nas redes sociais com o projeto “Como é que o bicho mexe”. Três anos mais tarde, lança o podcast “Isso não se diz”.

O humorista Bruno Nogueira recorreu às redes sociais para anunciar um novo projeto.

“Quando terminou o ‘Como é que o bicho mexe’ ficaram saudades de várias coisas. Uma delas foi da total liberdade e vertigem que era fazer em casa, ou onde bem me apetecesse, uma coisa que era partilhada com toda a gente, e que não tinha de passar pela aprovação ou reprovação de ninguém. A maravilha e o perigo que isso representava, tudo ao mesmo tempo”, começou por escrever.

“Dito isto, não fazia falta mais um podcast. Não vos vai acrescentar nada, já há tantos e tão maus, e outros tão bons, este não resolve nenhum problema no mundo, mas resolve vários problemas meus”, acrescentou.

“Chama-se ‘Isso não se diz’, e é essencialmente um senhor com um microfone à frente a embirrar com situações. É isso que é”, rematou.

Em 2020, durante o período de confinamento, Bruno Nogueira chegou a várias partes do globo através dos diretos no Instagram. O projeto, que foi intitulado de “Como é que o bicho mexe”, era um “late night talk show” com transmissão diária.

Por lá, passaram dezenas de convidados, das mais diversas áreas e Bruno aproveitou os milhares de espectadores para angariar fundos para instituições solidárias.

O primeiro episódio do novo podcast, “Isso não se diz”, já se encontra disponível no Spotify, iTunes e Soundclound.