Depois de Ibiza, Cristina Ferreira leva amigos especiais à Comporta

Após partilhar férias com os amigos em Ibiza, Cristina Ferreira levou-os a andar de cavalo na Praia da Comporta.

Mal terminaram as féria a bordo de um luxuoso iate em Ibiza e Cristina Ferreira já voltou a juntar os amigos, desta vez em Portugal, na exclusiva Praia da Comporta, para um passeio a cavalo junto ao mar.

“‘BB’ Comporta. Um dia destes num ecrã perto de si. @bruno_cabrerizo @catarina_freemindtravels @rubinho__correia. Obrigada aos @cavalosnaareia. Vasco e Márcia o vosso carinho tornou a aventura mais fácil”, escreveu a apresentadora da TVI nas redes sociais.

Recorde-se que este grupo tem sido muito unido nas últimas semanas e que já haverá, inclusivamente, uma “paixão secreta” entre Cristina Ferreira e o ator brasileiro Bruno Cabrerizo.

Segundo a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, as recentes férias, que incluíram Estados Unidos, Ibiza e a Costa Vicentina, em Portugal, estão no seu “top”: “Se um dia me perguntarem quais foram as melhores férias da minha vida, as de 2023 estarão no topo. Por tudo. Não tive tempo sequer para pensar na vida, coisa que geralmente me acontece, porque foi tudo tão intenso, que só vivi”, referiu.