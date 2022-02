Depois de Júlio Magalhães, Ana Guedes Rodrigues abandona o Porto Canal

Poucos dias depois de Júlio Magalhães sair do Porto Canal, é a jornalista Ana Guedes Rodrigues que abandona a estação de televisão do FC Porto.

Ana Guedes Rodrigues saiu do Porto Canal. Depois do abandono de Júlio Magalhães, é a jornalista a deixar o projeto, como anunciou no perfil de Instagram.

“Sete anos depois, saio com a mesma sensação com que entrei: a de estar a dar o passo certo no caminho da felicidade”, limitou-se a escrever a comunicadora nas redes sociais para citar, de seguida, um poema de José Régio.

“Muito obrigada a todos os que fizeram este bocadinho do percurso ao meu lado”, despediu-se Ana Guedes Rodrigues.