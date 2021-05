Membros dos D.A.M.A testam positivo à Covid-19

Depois de Miguel Coimbra ter testado positivo à Covid-19, Kasha e Miguel Cristovinho revelaram que também estão infetados com o vírus.

Os membros dos D.A.M.A confirmaram, numa publicação nas respetivas contas de Instagram, que testaram positivo ao novo coronavírus. Apesar de Kasha estar assintomático, Miguel Cristovinho tem sintomas “idênticos aos de uma gripe normal”.

“Estou em isolamento desde quarta-feira passada, mas a verdade é que testei positivo. Estou sem qualquer tipo de sintomas, estou bem, sinto-me como se não tivesse testado positivo. A verdade é que estou com o bicho e, por isso, vou ter de estar de quarentena até ele se ir embora”, afirmou o namorado de Bárbara Bandeira.

“É impressionante, de facto. Há uma semana não tinha ninguém que eu conhecesse que tinha testado positivo à Covid-19 e, de repente, tenho uma série de pessoas contagiadas. […] O perigo é real, protejam-se. Felizmente, tenho a sorte de não ter sintomas, mas há pessoas com sintomas, febres e coisas mais graves”, acrescentou.

Já Miguel Cristovinho destacou que, apesar de estar em isolamento, a data do lançamento do novo álbum mantém-se para sexta-feira. “Obrigado pelas mensagens de preocupação. […] Também testei positivo, no dia a seguir ao [Miguel] Coimbra […] e estou sozinho em casa desde quarta“, revelou.

“No entanto, apesar de não podermos fazer a promoção presencial que estava planeada, resolvemos manter a data de lançamento do nosso álbum para sexta-feira”, sublinhou.

Ewxoe

Recorde-se que também a namorada de Kasha, Bárbara Bandeira, testou positivo à Covid-19.