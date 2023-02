“Depois de nós já me apaixonei”: a entrevista de Ângelo Rodrigues a Iva Domingues

Ângelo Rodrigues foi entrevistado este sábado pela ex-namorada, Iva Domingues, no programa “Conta-me”, da TVI.

O programa “Conta-me”, da TVI, teve neste sábado a curiosidade de Iva Domingues entrevistar o ex-namorado, Ângelo Rodrigues, que regressou recentemente de uma viagem ao Nepal, Tailândia e Alasca.

O tema das viagens esteve presente no programa – além do susto de saúde do ator, que quase perdeu a vida -, mas rapidamente a conversa passou para a vida pessoal que ambos partilharam.

Os elogios mútuos sucederam-se, com a entrevistadora a questionar o ator sobre a mulher ideal, ao que o intérprete descreveu o “look” de Iva Domingues: “Morena, em tons de rosa e botins”.

Apesar de usar uma aliança, Ângelo Rodrigues garantiu estar “solteiro” e o ex-casal lembrou a noite em que o ator pôs “pétalas de rosa desde a entrada do prédio até ao interior de casa” da antiga namorada.

A pergunta seguinte, e ainda numa referência à ex-relação dos dois, foi se a diferença de idades pode ser um problema: “Pode tornar-se um problema, mas se o sentimento é mútuo isso não tem qualquer relevância”, respondeu Ângelo Rodrigues, que admitiu que ambos estavam em “fases diferentes da vida” quando se separaram.

“O que foi mais difícil na nossa separação? Aprender a confiar de novo em alguém e depois a tua filha, a Carolina… custou-me a largá-la, porque tínhamos construído uma relação sólida e forte”, acrescentou o intérprete.

“Depois de nós já te apaixonaste novamente?”, quis saber Iva Domingues de seguida. “Já. Ponto final”. “Eu aceito. Queria só saber”, respondeu a apresentadora.