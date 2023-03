Depois de revelar abuso sexual, Melânia Gomes apoia petição para ajudar outras vítimas

Depois de revelar, no “Alta Definição”, que foi vítima de abusos sexuais na infância, Melânia Gomes decidiu divulgar uma petição para ajudar outras vítimas.

No passado domingo Melânia Gomes esteve à conversa com Daniel Oliveira no programa “Alta Definição”, da SIC, e revelou que foi vítima de abusos sexuais na infância.

Agora, a atriz revela que recebeu milhares de mensagens de solidariedade, mas também de seguidores a relatarem abusos. Por isso, decidiu divulgar uma petição.

“Para quem é sensível a este tema e está comigo nesta luta de proteger as crianças de abusos sexuais, podem ajudar muito assinando a petição que está nos meus destaques”, começou por anunciar.

“Esta proposta de mudança de lei europeia precisa de 100 mil assinaturas para ir até Bruxelas. Vamos ajudar milhares de crianças? Assina”, desafiou Melânia Gomes.

Há dois dias, a intérprete mostrou-se comovida com as mensagens que recebeu depois da entrevista no “Alta Definição”. “Só de ler já é duro, nem imagino o que é estar na vossa pele… a todas as pessoas que têm desabafado comigo, força! Peçam ajuda“, referiu.

“Que haja uma mudança de mentalidades e de leis, que passem efetivamente a proteger e respeitar as crianças. Só com educação sexual em casa e nas creches/escolas, é possível prevenir ou identificar estes casos. Mas depois a justiça tem que funcionar!“, concluiu.