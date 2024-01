Depois de ser assistida nas urgências, Ana Malhoa é expulsa do “Dança com as Estrelas”

Ana Malhoa passou a noite no hospital e não recuperou a tempo de dar o seu melhor na segunda gala do “Dança com as Estrelas”. Cantora foi a primeira famosa expulsa.

Ana Malhoa foi a primeira figura pública expulsa do “Dança com as Estrelas”, neste sábado, mas a cantora dançou muito condicionada por ter passado a noite de sexta-feira nas urgências do hospital.

“A Ana, às quatro da manhã, estava no hospital cheia de dores. Aquilo que fez aqui é só inacreditável”, disse a apresentadora Cristina Ferreira.

Ana Malhoa era uma das candidatas mais fortes, apontada pelos outros famosos, mas acabou por não seguir em frente no programa.

A cantora mostrou-se emcionada, assim como os jurados do programa.