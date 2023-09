Depois do adiamento, D’ZRT não voltam à Semana Académica de Lisboa

Os D’ZRT acabam de lamentar o adiamento da Semana Académica de Lisboa e garantem que não vão atuar nas próximas edições do evento.

O adiamento da Semana Académica de Lisboa, alegadamente por falta de interesse nos bilhetes, deu que falar nas redes sociais e na Imprensa e, depois de vários artistas terem desmarcado a atuação, entre eles os D’ZRT, a banda de Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo acaba de garantir que não volta ao evento.

“Foi com grande tristeza que recebemos a notícia de cancelamento da Semana Académica de Lisboa, agendado para este fim de semana, onde nós decidimos participar, numa data extra à ‘Encore Tour’”, diz a banda, num comunicado divulgado pela TVI.

“Transmitimos à organização que não faremos parte de futuras edições, reagendadas para 2024”.

“Depois de um ano mágico, no qual fomos recebidos de forma inexplicável, com o amor e carinho de milhares de fãs, segue a responsabilidade de trabalhar arduamente para criar experiências musicais memoráveis e recebê-los em futuros eventos”, acrescentam.

“A nossa história não acaba aqui”, terminam os D’ZRT.

Recorde-se que a banda deu concertos esgotados um pouco por todo o país e homenageou o vocalista falecido, Angélico Vieira. No último concerto da digressão “Encore”, no Estádio do Algarve, Cifrão emocionou os espetadores ao confidenciar o nome da filha em comum com a bailarina e corógrafa Noua.