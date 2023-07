Depois do drama de há um ano, vem aí uma menina: Matilde Breyner anuncia gravidez

Depois de ter perdido a filha Zoe há cerca de um ano, Matilde Breyner recorreu às redes sociais para anunciar que está grávida.

Matilde Breyner recorreu às redes sociais para anunciar que está à espera de uma menina, fruto do relacionamento de mantém com Tiago Felizardo.

A caixa de comentários foi, rapidamente, inundada de mensagens a parabenizar o casal. “Que novidade incrível Parabéns! Muito feliz”, escreveu Filipa Nascimento, “Lindas meninas!”, referiu Isabel Valadeiro, “Linda”, comentou Maria Cerqueira Gomes.

Recorde-se que, há cerca de um ano, a atriz perdeu a filha Zoe, que tinha nascido prematura aos seis meses de gestação. “É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu”, escreveu na altura. “A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu”, acrescentou.

Esta não teria sido, no entanto, a primeira perda de Matilde Breyner. A revelação foi feita pela própria no programa “Conta-me”, conduzido por Manuel Luís Goucha e transmitido pela TVI: “Estive grávida no ano passado [2021], quando estava a gravar a novela ‘Para Sempre’ [TVI] e perdi com poucas semanas”, relembrou.