Depois do internamento, Eunice Muñoz vai ser bisavó

Poucos dias depois de ter saído do Hospital de Santa Cruz, onde esteve internada, Eunice Muñoz recebeu uma boa notícia: vai ser bisavó.

Uma notícia feliz depois de muitas semanas de preocupação. Eunice Muñoz esteve internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, devido a fadiga apresentada depois de um espetáculo em Évora, voltou a casa há dias e, agora, ficou a saber que vai ser bisavó.

A neta da intérprete, Lídia, que esteve em digressão com a avó no espetáculo “A Margem do Tempo”, vai ser mãe de um menino, que se vai chamar Amadeo.

“Amadeo ou o Princípio do Mundo”, escreveu Lídia Muñoz nas redes sociais, numa frase acompanhada por uma fotografia na qual está deitada num banco de jardim no colo do namorado, Tiago Durão.

Eunice Muñoz também participa na boa-nova, ao aparecer num vídeo no qual desenha o nome do bisneto num espelho.